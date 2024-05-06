برعاية الاتحاد العربى للإعلام السياحى.. انطلاق سوق السفر العربية فى دبى وحضور غير مسبوق (صور)

شهدت مدينة دبي، عاصمة السياحة العربية، انطلاق فعاليات سوق السفر العربية 2024، الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، وذلك برعاية من الاتحاد العربي للإعلام السياحي.

وشهدت النسخة الحالية من المعرض حضورًا استثنائيًا من مختلف القطاعات السياحية، من شركات طيران وفنادق ووكالات سياحية، إلى وجهات سياحية ومؤسسات حكومية.

وتوافد إلى المعرض آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، للاستكشاف والاستفادة من عروض السفر المتنوعة التي يقدمها المعرض.

دعم الاتحاد العربي للإعلام السياحي

أكد الاتحاد العربي للإعلام السياحي دعمه الكامل لسوق السفر العربية، إيمانًا منه بأهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة السياحة العربية على المستوى العالمي.

وينظم الاتحاد العربي للإعلام السياحي عددًا من الندوات والفعاليات خلال المعرض، التي سوف تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالسياحة العربية، مثل دور الإعلام في الترويج للسياحة العربية، والتحديات التي تواجهها صناعة السياحة العربية، وآفاق تطويرها في المستقبل.

حضور استثنائي

شهدت سوق السفر العربية 2024 حضورًا استثنائيًا من مختلف القطاعات السياحية، من شركات طيران وفنادق ووكالات سياحية، إلى وجهات سياحية ومؤسسات حكومية.

وتوافد إلى المعرض آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، للاستكشاف والاستفادة من عروض السفر المتنوعة التي يقدمها المعرض.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات بين مختلف الشركات المشاركة، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها سوق السفر العربية في تعزيز التعاون بين مختلف الدول العربية في مجال السياحة.

تعزيز مكانة السياحة العربية

تُعد سوق السفر العربية 2024 منصة مثالية لتعزيز مكانة السياحة العربية على المستوى العالمي، ويسهم المعرض في تعريف العالم بالثروات السياحية الغنية التي تتمتع بها الدول العربية، وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارة المنطقة.

تُعد سوق السفر العربية 2024 حدثًا مهمًا للغاية بالنسبة للسياحة العربية، حيث يسهم في تعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

ويُشكل دعم الاتحاد العربي للإعلام السياحي للمعرض خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهدافه، وتعزيز مكانة السياحة العربية على المستوى العالمي.