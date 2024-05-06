الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إزالة الإعلانات المخالفة فى حملات بمدينتى دمياط الجديدة والعاشر من رمضان

خلال الحملة
خلال الحملة

قال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة "العشوائية وغير المرخصة" بمعظم أحياء المدينة، خصوصًا الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية.

وأضاف أنه تم تنفيذ الحملة تحت إشراف المهندس صلاح عبدالهادى، نائب رئيس الجهاز، وبرئاسة المهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وبالتنسيق مع اللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز بمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة عددٍ من الإعلانات المخالفة، بجانب الإعلانات التى انتهى ترخيصها، ولم تقم الشركات المسئولة عنها بالتجديد، رغم مخاطبة الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أن تلك الحملات تأتي في إطار ضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في الحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للمدن، والحفاظ على حقوق وموارد الدولة، واتباع سياسة تعظيم الموارد، لكى تسهم في تقديم جودة خدمات أفضل للسكان.

وأضاف الدكتور محمد خلف الله أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بالجهاز للمرور اليومى لمراجعة الإعلانات بنطاق المدينة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة، وفقًا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

وطالب الدكتور مهندس محمد خلف الله أصحاب المحال والمولات بسرعة التوجه لوحدة الإعلانات بمقرها بالجهاز، لإصدار واستكمال ملف تراخيص الإعلانات الخاصة بمحالهم، ووحداتهم الإدارية وتوفيق أوضاعهم، ودفع الرسوم المقررة وفقًا للائحة الإعلانات، مؤكدًا أن حملات إزالة الإعلانات المخالفة مستمرة بشكل دائم ولن تتوقف حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع مخالفات العملاء أو شركات الإعلانات المخالفة لاشتراطات التعاقد.

إزالة الإعلانات المخالفة

وفي سياق متصل، أكد المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنظيم حملات من قبل إدارة الإعلانات وإدارة الكهرباء والأحياء لفصل التيار الكهربائي وإزالة جميع الإعلانات المخالفة، والمنتهي ترخيصها، مكلفًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب المهندس علاء محمد منيع كل من يريد الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أو مؤسسة، ويريد عمل إعلان بضرورة الالتزام بالضوابط والتواصل من خلال التقديم للحصول على ترخيص من إدارة الإعلانات، عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق فيما بين الإدارات المعنية لإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين وعلى أعمدة الإنارة والمباني، وكذلك الإشغالات التي تعوق حركة المرور بالطرق، وحث الجميع على الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا الأمر.

الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة العشوائية وغير المرخصة

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