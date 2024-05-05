الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان: استصدار 98 قرارًا وزاريًا لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لمشروعات

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسهم من أول يناير 2024 وحتى الآن، فى استصدار 98 قرارًا وزاريًا لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية (عمرانية، وخدمية)، ستقام على مساحة إجمالية 4232 فدانًا بالمدن الجديدة، منها 19 مشروعًا بمدن الجيل الرابع، بمساحة 1557 فدانًا.

 

قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي لإقامة المشروعات

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة، مؤكدًا أن تلك المشروعات تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفر أنماطًا متنوعة من الوحدات السكنية وكذا الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 

استصدار 29 قرارًا وزاريًا بمساحة 1754 فدانًا خلال أبريل

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه خلال شهر أبريل فقط، ورغم انخفاض عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر، فإنه تم استصدار 29 قرارًا وزاريًا، بمساحة 1754 فدانًا، منها 9 قرارات بالحزام الأخضر، بمساحة 27 فدانًا، وقرار بالساحل الشمالي، بمساحة 128 فدانًا، و4 قرارات بمدن الجيل الرابع، بمساحة 252 فدانًا، إضافة إلى 15 قرارًا بمدن مختلفة، بمساحة 1347 فدانًا.

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية وزير الإسكان وليد عباس

مواد متعلقة

مدبولى يزور"واحة تجلى" ويتفقد القرية التراثية ومضمار الهجن فى شرم الشيخ

مدينة خضراء.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بشرم الشيخ

الإسكان الاجتماعى: حملات تفتيش من الضبطية القضائية على الوحدات المخالفة بالعاشر من رمضان

حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بمدينة الشروق

وزير الإسكان: 916.5 مليون جنيه لتوسعات محطات وشبكات المياه فى المنيا

117 ألف شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية في أبريل

رئيس الوزراء: دعم كامل لمنظومة الشكاوى الموحدة لتحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين

نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد أعمال الطرق والتطوير بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

عاجل| مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية في كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب