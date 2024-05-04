السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بمدينة الشروق

مدينة الشروق
مدينة الشروق

أكـد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار حملات رفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بمختلف المناطق والأحياء بالتعاون مع قسم شرطة تعمير المدينة، بقيادة العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة التعمير.

 وأوضح المهندس على سعد أنه تم شن حملة على الإشغالات بالأسواق التجارية المتواجدة بمنطقة مركز الخدمات الرئيسية بقطاع شرق المدينة بجوار كمبوند دار مصر، أسفرت عن إخلاء رصيف المشاة من تعديات أصحاب المحال وتمكين حركة المواطنين بمناطق الردود الأمامية والخلفية والجانبية بالأسواق مع تحرير 9 محاضر ضد المخالفين، والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

الصيانة للمزروعات بالتزامن مع موسم الربيع

حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بمدينة الشروق

في سياق متصل، أكد المهندس على سعد،  تكثيف برنامج الصيانة للمزروعات بالتزامن مع موسم الربيع وارتفاع درجات الحرارة، وذلك بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء والأشجار بالمدينة. 

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حملة مكبرة لإزالة العشوائيات فى مدينة الشروق (صور)

حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بمدينة الشروق

وأشار سعد إلى أن قطاع الزراعة والتجميل بالجهاز يواصل أعمال الصيانة بالمتنزهات المفتوحة من رى وتسميد وقص وتقليم ونقل المخلفات الزراعية، والأعمال الأخرى المساهمة فى إضفاء اللمسة الجمالية لجميع المسطحات الخضراء.

حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بمدينة الشروق

كما يتم ذلك بكل من الحدائق بالميادين وجُـــزر المحاور ومناطق الإسكان العائلى والعمارات والأحياء الأول والثانى.

فى سياق متصل، تابع المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشــروق، يرافقه مسئولو الجهاز الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى والخاص بتغذية منطقة الرابية، إحدى مناطق الامتداد المضافة لمدينة الشروق.

حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بمدينة الشروق

واطلع رئيس جهاز مدينة الشروق على المخططات التنفيذية بموقع العمل والموقف الحالى للخط الذى يبلغ طوله حوالى 1700 متر، وبقطر 710 مم، حيث أوضح المهندس على سعد، أن الأعمال تسير طبقًا للخطة المستهدفة حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 60%. 

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