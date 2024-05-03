الجمعة 03 مايو 2024
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مصر

نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد أعمال الطرق والتطوير بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان

جانب من اعمال التطوير
جانب من اعمال التطوير بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال الطرق والتطوير بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، يرافقهم المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز. 

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 وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم، رصف وتنسيق الطرق وزراعة جانبي الطريق المؤدي للمصانع، بجانب رفع أعمال كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية لمرونة وسهولة الحركة بين المصانع. 

التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة

وخلال الجولة، تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت وأعمال رفع كفاءة الطرق.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس علاء منيع، استكمال أعمال إنشاء مدرستي تعليم أساسي بحي الأندلس نموذج ٣ أدوار سعة ٣٣ فصلا للمدرسة، وذلك لخدمة أهالى الحى والأحياء المجاورة، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة  المطلوبة، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتوفير الخدمات التعليمية المتميزة للمواطنين.

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كان قد تفقد المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال أعمال تنفيذ 98 عمارة بمساحة 90 مترًا للوحدة بالحي 20، واستكمال أعمال تنفيذ 178 عمارة بالحي 21 بمساحة 90 مترًا للوحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في ضوء الاهتمام بالمشروعات القومية بالمدينة وتوفير الخدمات.

وأكد المهندس علاء محمد منيع رئيس الجهاز، علي مسئولي الشركات المنفذة للأعمال سرعة الانتهاء من التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وبالجودة المطلوبة، وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

هيئة المجتمعات العمرانية أعمال الطرق والتطوير المنطقة الصناعية العاشر من رمضان الاسكان

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