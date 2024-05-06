الإثنين 06 مايو 2024
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مصر

استرداد مساحة 17990 مترًا بالسويس الجديدة.. وإزالة مخالفات بناء ببنى سويف

من موقع الازالة
من موقع الازالة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تمت إزالة التعديات واسترداد مساحة ١٧٩٩٠م2 بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار جهود إزالة التعديات التي تمت على أراضي الدولة، وتنفيذ اللوائح والقوانين على الجميع.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس، أن استرداد الأراضي وإزالة التعديات تمت في حملة مكبرة بالتعاون بين جهاز المدينة، ورجال شرطة التعمير، لافتة إلى أن إزالة تلك التعديات هي رسالة جادة بأنه لا تهاون مع أى مخالفات أو تعديات.

إزالة مخالفات ببني سويف الجديدة

وفي السياق ذاته، أصدر الدكتور عاصم الجزار قرارًا بإزالة مخالفات بناء بمبنى بقطعة أرض بالحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السويس الجديدة جهود إزالة التعديات أراضي الدولة

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