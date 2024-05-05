الأحد 05 مايو 2024
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مصر

بيع محال تجارية وصيدلية ووحدات مهنية وإدارية بالمزاد العلني بمدينتيِّ بدر والسادات

المهندس رضوان عبدالرشيد
المهندس رضوان عبدالرشيد

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم بيع 7 محال تجارية، وصيدلية بالسوق التجارية الكبيرة بمنطقة (B) بالحي السابع.

وأكد المهندس رضوان عبدالرشيد، سعي جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والارتقاء بها من صيدليات ومخابز وسوبر ماركت، لافتًا إلى أنه تم بيع المحال بأنشطة مختلفة شملت (سوبر ماركت – كافيه – خدمات محمول – هايبر ماركت – مطبعة - حديد وبويات – مكتبة  - مطعم)، مما يؤكد اهتمام الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة بجميع الأحياء ومحاور الإسكان الاجتماعي، وتوفير الأسواق التجارية لهم.

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم بيع  ٦ محال تجارية و٧ وحدات مهنية وإدارية بمدينة السادات بالمزاد العلني، وذلك بحضور مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية، ومفوض مجلس الدولة، ومندوب وزارة المالية، وأعضاء اللجنة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم استهداف المناطق والأحياء الجديدة، والتي ستسهم في توفير أنشطة سوبر ماركت، وخضراوات وفاكهة، وأدوات صحية، ومخبز، وقطع غيار، بالإضافة إلى ترسية الوحدات المهنية بأنشطة عيادة طبية، ومقر شركة، ومعمل تحاليل، وتسويق عقارى، بهدف التيسير على السكان، وجعل هذه الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.

رئيس جهاز مدينة بدر يكشف تفاصيل تنفيذ أكبر مجمعي خدمي للمواطنين

رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر مدينة بدر الحي السابع ياسر عبد الحليم

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