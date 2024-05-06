الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

أرشيفية سيولة مرورية
أرشيفية سيولة مرورية

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني لتأمين رحلات المواطنين.

سيولة مرورية في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انسيابًا في الطريق، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد نفق الأزهر انتظاما فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمرانتظمت الحركة أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت انتظمت حركة المرور بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وشهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم سيولة مرورية كبيرة، وكذلك الأمر انتظمت الحركة المرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو، وسيولة مرورية  للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وانتظمت الحركة أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، وهو الحال بشارع صلاح سالم والطيران.

حركة السيارات بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية انتشار امني لتأمين رحلات المواطنين الجيزة القاهرة ميدان التحرير

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