الزراعة: طوارئ فى الهيئة البيطرية للتفتيش على الفسيخ والرنجة فى "شم النسيم"

أكد الدكتور ياسر شريف، مدير التفتيش بالإدارة العامة للتفتيش، على اللحوم والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإدارة أعلنت حالة الطوارئ خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث تقوم الإدارة بمتابعة أسواق الأسماك المملحة والمدخنة من الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق من خلال غرفة عمليات في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات خلال 24 ساعة وتكليف الأطباء البيطريين بالمرور على مدار الساعة على أسواق الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة وضبط البائعين المتجولين في الأسواق.

وقال "شريف" في تصريحات لـ"الدستور" إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية شكلت لجنة للتفتيش على اللحوم والمجازر وذلك خلال أعياد الربيع وشم النسيم نتيجة الإقبال على شراء الأسماك المملحة والمدخنة والتفتيش على مصانع الفسيخ والرنجة وضبط المخالفين وسحب عينات من الأسماك في أماكن العرض وضبط المخالفات لشراء منتج جيد وتفاديا لحدوث حالات تسمم نتيجة وجود منتج غير صالح للاستهلاك الآدمي وسيتم عرض المخالفات والمخالفين على النيابة العامة طبقا للنصوص القانونية في هذا الإطار.

وطالب ياسر شريف المواطنين بشراء الفسيخ والرنجة من أماكن بيع مرخص لها ومتابعة حالة المنتج وتاريخ الصلاحية والتعرف على المنتج بالنسبة للرنجة يكون لونها ذهبيا ولون الجلد لامعا دون تهتك في الأنسجة وألا يكون هناك دماء في الفسيخ والرنجة وأن تكون باللون الوردي من الداخل وليس الأحمر أو المائل إلى البني أو المائل إلى الأزرق والتي تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة وقد تكون مجهولة المصدر.

قال مدير التفتيش على اللحوم: يجب أن تكون عين الفسيخ أو الرنجة لامعة وليست "غائرة" أو "متعكرة"، ويجب أن يكون الجلد سليمًا وغير مشقوق، كما يجب معرفة درجة الحفظ بالنسبة للرنجة. ولا يجوز شراء الفسيخ والرنجة من بائع متجول، ويجب إرجاعها في حال اكتشاف فسادها قبل تناولها. وفي حال ضبط الفسيخ والرنجة مع الباعة المتجولين في الأسواق يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للجهات القضائية.

وأوضح شريف أنه يفضل الشراء من مكان موثوق منه، ويُفضل شراء الفسيخ والرنجة المغلفة والموضح عليها مدة الصلاحية ومصدر التصنيع الآمن والمعتمد. كما يُفضل اختيار الأسماك المملحة بدرجة كافية، وليس قليلة الملوحة، لأن الملح يسهم في قتل البكتيريا والطفيليات وأغلب أنواع الميكروبات. كما يتطلب تصنيع الفسيخ والسردين ألا تقل مدة التمليح عن مدة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، حسب حجم ووزن السمكة، حيث إن الأسماك كبيرة الحجم تحتاج مدة أطول للتمليح.

وأضاف "شريف" أنه يفضل اختيار السمكة التي تخلو من عكارة العين، وتكون عينها مفتوحة وواضحة، وجسمها وتجويف بطنها يخلو من الانتفاخ، وجلدها سليم غير متشقق أو مجعد، ورائحتها تخلو من العفونة المنفرة، ولحمها متماسك غير مهترئ ولونه وردي بالنسبة للفسيخ أو ذهبي بالنسبة للرنجة، وأن لا يكون اللون أصفر غامق أو بني وتخلو من أي بقع سوداء أو عفن أبيض، كما أنه يُفضل شراء الأسماك المملحة قبل شم النسيم بعدة أيام وتجميدها لأن التجميد يسهم في قتل الميكروبات والطفيليات.