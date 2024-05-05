الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أشرف أبوالهول لـ"الشاهد": إسرائيل عززت الانقسام بين الفصائل الفلسطينية بهذه الطريقة

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

قال أشرف أبوالهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة في 2005، هناك مسئول أمني إسرائيلي قال: "عندما ننسحب من غزة، غزة ستقع تحت سيطرة حماس، وستكون غزة حماسستان والضفة فتحستان".

وأضاف "أبوالهول" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كانوا يراهنون أنهم بعدما يتركوا حماس تسيطر على غزة وفتح تسيطر على الضفة الاثنين هيدخلوا في شجار مع بعض وينشغلوا ببعض".

وتابع: "الإسرائيليون ساعدوا في حدوث هذا الانقسام بين حماس وفتح، وقبل الانسحاب من غزة ضربوا مقرات السلطة الفلسطينية وأضعفوها لكي لا تستطيع مواجهة حماس".

أشرف أبو الهول الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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