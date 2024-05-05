أشرف أبوالهول لـ"الشاهد": إسرائيل عززت الانقسام بين الفصائل الفلسطينية بهذه الطريقة

قال أشرف أبوالهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة في 2005، هناك مسئول أمني إسرائيلي قال: "عندما ننسحب من غزة، غزة ستقع تحت سيطرة حماس، وستكون غزة حماسستان والضفة فتحستان".

وأضاف "أبوالهول" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كانوا يراهنون أنهم بعدما يتركوا حماس تسيطر على غزة وفتح تسيطر على الضفة الاثنين هيدخلوا في شجار مع بعض وينشغلوا ببعض".

وتابع: "الإسرائيليون ساعدوا في حدوث هذا الانقسام بين حماس وفتح، وقبل الانسحاب من غزة ضربوا مقرات السلطة الفلسطينية وأضعفوها لكي لا تستطيع مواجهة حماس".