الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المنظمات الأهلية الفلسطينية": نعتمد بشكل أساسى على المواد الغذائية التى ترسلها مصر

المواد الغذائية
المواد الغذائية

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من دير البلح، إن هناك تصعيدا عنيفا من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن هناك العديد من المجازر سواء في غزة أو النصيرات قبل قليل، أو رفح والتي شهدت عددا كبيرا من الشهداء، لافتا إلى استمرار القصف المدفعي المتواصل وهدم البيوت.

وتابع: "نخشى ارتكاب المزيد من المجازر الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة في ظل قرار إسرائيل بوقف العمل من خلال معبر كرم أبوسالم، ومنع إدخال المساعدات وما يترتب عليه وخطورته على الوضع الإنساني، إذ يعتمد جميع سكان رفح على تلك المساعدات".

وواصل: "سنشهد تدهورا في الوضع الإنساني أكبر مما هو عليه الآن، حيث المجاعات والتي نالت من حيوات الأطفال، علاوة على تفشي الأمراض والصحة العامة لجميع نازحي قطاع غزة".

واستطرد: "الحرب لم تتوقف لحظة واحدة وعمليات القتل والتدمير مستمرة، ودون اجتياح بري لرفح يقع العديد من الضحايا ويرتقي الكثير من الشهداء بشكل يومي، والآن لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة".

وأكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن سكان قطاع غزة يعتمدون اعتماد كلي على المواد الغذائية التي تدخل عبر الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن هناك 200 شاحنة بشكل يومي في أحسن الأحوال وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالاحتياجات لسكان قطاع غزة.

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