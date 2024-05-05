البلطى وصل 60 جنيهًا.. تعرف على أسعار الأسماك بعد المقاطعة

رصدت كاميرا برنامج "على مسئوليتي" أسعار الأسماك في سوق بورسعيد، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء بعد مقاطعة الأسماك الأخيرة.

وقال أحد الباعة: يهمني إن أسعار الأسماك كلها تنزل عشان أعرف أبيع كتير، وبدلا من أبيع كيلو أبيع 5 كيلو وأكثر، احنا مع الناس ومع الشعب، وأنا في الوسط بين المشتري وبين الصياد وصاحب المزرعة، وزيادة سعر السمك كانت بسبب ارتفاع أسعارالأعلاف، معقبًا: "المقاطعة مأثرتش علينا في حاجة، ويهمنا المواطن".

وذكر بائع آخر، المقاطعة كان لها مردود كبير على سوق السمك، وحركة البيع والشراء ارتفعت بشكل كبير، حيث إن سعر السمك البلطي يبدأ من 50 جنيها، والسمك البوري يبدأ من 120 جنيها، والسمك البوري الوسط يبدأ من 100 جنيه، وسعر كيلو الجمبري يبدأ من 160 جنيها.

كما رصدت كاميرا على مسئوليتي أيضًا؛ ارتفاع الإقبال على شراء سمك الفسيخ في سوق بورسعيد، حيث إن سعر الفسيخ 3 حبايات في الكيلو بـ 250 كيلو، وسعر الـ 2 في الكيلو بـ 300 جنيه، والرنجة تتراوح من 160 إلى 200 جنيه للكيلو حسب النوع،

من جهته، علق مواطن على حركة أسعار السمك، قائلًا: الأسعار بدأت في النزول نسبيًا، وسمك البوري بيبدأ من 150 جنيها، والجمبري نزل من 50 جنيها إلى 100 جنيه في الكيلو، والمقاطعة كانت سببًا كبيرًا في تراجع جميع الأسعار في السوق.

فيما قال مشتري آخر: "كنت بجيب كل سنة قبل كده بـ3000 جنيه و4000 جنيه، لكن دلوقتي جيت هجيب بـ1200 جنيه بس، لأن الأسعار لسه غالية ومفيهاش نزول بالدرجة اللي نسمع عنها".

وأردفت مشترية أخرى: أسعار الأسماك نزلت حاجة بسيطة، والتجار نزلوا السعر عشان ميخسروش، والسبب في ارتفاع الأسعار هو الرحلات، وقطع السمك منزلش عن 100 جنيه، ونأمل في سلسلة تراجعات قوية.