ضبط نصاب أجنبى استولى على أموال أجانب لتوفير إقامة لهم فى مصر

ضبطت أجهزة الأمن نصابا أجنبيا أوهم ضحاياه من حاملي الجنسيات الأجنبية بقدرته على إدخال الأجانب للإقامة في مصر بمقابل مادي في مدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بتعرفه على شخصين عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي وأوهماه بقدرتهما على إدخال ذويه "يقيمون بالخارج" للبلاد نظير مبلغ مالي، وتحصلا منه على مبلغ مالي مقابل ذلك، إلا أنهما لم يقوما بذلك أو رد المبلغ واتهمهما بالنصب عليه.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم "المبلغ المالي حصيلة واقعة النصب" على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.