الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط نصاب أجنبى استولى على أموال أجانب لتوفير إقامة لهم فى مصر

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

ضبطت أجهزة الأمن نصابا أجنبيا أوهم ضحاياه من حاملي الجنسيات الأجنبية بقدرته على إدخال الأجانب للإقامة في مصر بمقابل مادي في مدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بتعرفه على شخصين عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي وأوهماه بقدرتهما على إدخال ذويه "يقيمون بالخارج" للبلاد نظير مبلغ مالي، وتحصلا منه على مبلغ مالي مقابل ذلك، إلا أنهما لم يقوما بذلك أو رد المبلغ واتهمهما بالنصب عليه.

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بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم "المبلغ المالي حصيلة واقعة النصب" على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الجنسيات الأجنبية أجنبي مديرية امن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر أول التواصل الاجتماعي

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