الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط 4 نصابين في قبضة الشرطة بالقليوبية

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ في القليوبية القبض على 4 أشخاص بينهم سيدتين، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير بطاقات هدايا وخصم مسبقة الدفع، وقدرت المبالغ المستولى عليها بنحو مليون جنيه.

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة طوخ، عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل سيدتين وعامل وموظف بالمعاش.

تم إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث القليوبية، وتوصل فريق البحث بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ إلى قيام المتهمين، وهم سيدتين وعامل وموظف بالمعاش بالنصب والإحتيال على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و5 آلاف جنيه، بأن قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير الحصول على بطاقات هدايا  بطاقات خصم مسبقة الدفع تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مباحث مركز شرطة طوخ سيدتين النصب النيابة موظف بالمعاش

مواد متعلقة

بزعم تسفيرهم للعمل بالكويت.. ضبط عامل نصب على 7 أشخاص بسوهاج

نصب عليها فى ثمن ليلة حمراء.. تفاصيل انتقام فتاة من مُسن فى أكتوبر

ضبط عاطل نصب على المواطنين فى الزاوية الحمراء

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

الرئيس السيسي: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجل

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا