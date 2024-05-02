سقوط 4 نصابين في قبضة الشرطة بالقليوبية

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ في القليوبية القبض على 4 أشخاص بينهم سيدتين، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير بطاقات هدايا وخصم مسبقة الدفع، وقدرت المبالغ المستولى عليها بنحو مليون جنيه.

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة طوخ، عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل سيدتين وعامل وموظف بالمعاش.

تم إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث القليوبية، وتوصل فريق البحث بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ إلى قيام المتهمين، وهم سيدتين وعامل وموظف بالمعاش بالنصب والإحتيال على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و5 آلاف جنيه، بأن قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير الحصول على بطاقات هدايا بطاقات خصم مسبقة الدفع تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.