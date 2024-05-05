الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ورشة عمل حول تطوير نماذج رصد عمل الأطفال

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزاة العمل فى بيان لها، إنها نظمت فعاليات ورشه عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة، بهدف  تطوير نماذج رصد عمل الاطفال للعاملين بالوزارة والمديريات، بفندق بيراميزا، بحضور السيد الشرقاوي مدير الادارة العامه للتفتيش بالوزارة، ومجموعة من مديري المديريات ومفتشي العمل ومسؤولي وحدات الطفل بمديريات العمل بالمحافظات، في إطار حرص وزارة العمل على مكافحة عمل الأطفال وفى ضوء أعمال تنفيذ الخطه الوطنيه لمكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال ودعم الاسره ( ٢٠١٨ - ٢٠٢٥) والتي تهدف إلى الاسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول ٢٠٢٥ مع التأكيد على توفير الحمايه الاجتماعيه الشامله للأطفال المستهدفين وأسرهم والتى تستند الي ستة قضايا استراتيجيه من بينها القضيه الثالثه التي تعمل على تعزيز رصد وحماية ومنع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنيه للجهات المعنية.

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عمل الأطفال

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن الدكتوره شيرين عبد الحي مدير الاداره العامه لشئون المرأه والطفل بالوزارة، أكدت خلال فعاليات الورشة على أهمية هذا اللقاء لان تطوير نماذج رصد عمل الاطفال من أهم الخطوات اللازمه لتوافر بيانات حقيقيه عن عمل الاطفال بالمنشآت،  حتي نتمكن من الحد من عمل الأطفال، حيث أن وجود نماذج مطوره تساعد على تحديد وحصر الاطفال العاملين او المعرضين لخطر الانخراط في عمل الأطفال يساعد في التمكن من احالتهم الي الخدمات المناسبه وايضا للتحقق من إبعادهم نهائيا عن عمل الاطفال وحمايتهم وإيجاد حلول مستدامه تعالج الأسباب الخاصه بعمل الأطفال، كما تضمنت قائمة الحضور بالورشة عبد الونيس مدير مديرية العمل ببورسعيد، واحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، وفوزي صابر مدير مديرية عمل اسوان، وحازم عبد المحسن مفتش عمل بمديرية الاسكندرية، ومنير مفتش عمل ببني سويف، وكرستينا عبده مدير الرعاية ومسؤول المرأه والطفل بمديرية المنوفية، وصفاء ربيع مسؤول الطفل بمديرية القاهرة،  ومروة انس مسؤول الطفل بمديرية الاسماعيلية، والدكتورة دعاء عبد المقصود مديرية العمل بالقليوبية.

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وزاة العمل ورشه عمل منظمة العمل الدولية عمل الأطفال مفتشي العمل

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