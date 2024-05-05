بسبب التنظيف.. مصرع شابة سقطت من سطح منزلها بالمنوفية

لقيت زوجة شابة مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار أسرتها بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد أحمد السيد، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيدة من عقار بالمدينة في الشارع، على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز للتحقيق في الحادث.

اختل توازنها خلال التنظيف

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "م. م. ع" 30 عامًا، وبسؤال أسرتها أكدوا سقوطها من أعلى العقار أثناء التنظيف بعد اختلال توازنها، ونفوا الشبهة الجنائية عن الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وذلك بعد سؤال أسرة المتوفاة ويجري الاستماع لأقوال شهود عيان الواقعة، وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية وينتظر أهالي الزوجة، لإصدار قرار دفن الجثمان.