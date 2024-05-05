الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فحص 850 ألف طن بطاطس للتصدير منذ بداية العام

البطاطس
البطاطس

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البُني في البطاطس، إن معامل المشروع تواصل فحص عينات بطاطس التصدير خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال، حيث يقوم الباحثون والفنيون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير.

وأضافت "بلابل" أن المهندسين يتواجدون في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.

وأوضحت أنه يتم فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي يتم فحصها بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس.

وأشارت إلى أن معامل المشروع فحصت حتى الآن 850 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الموسم التصديرى 2023/ 2024.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل في قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمصدرين خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال.

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الدكتورة نجلاء بلابل البطاطس حصر ومكافحة العفن بطاطس نجلاء بلابل

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