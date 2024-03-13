الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يشيد بجهود الإصلاح الزراعي في تحصيل 1.3 مليار جنيه

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

ثمَّن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ لتحقيق الأهداف المرجوَّة في الوقت المطلوب والمحدد وتحسين وتطوير العمل للوصول لأفضل أداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأكد الوزير - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - أهمية تطوير أساليب العمل وسرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في سرعة إنهاء إجراءات مشروعات النفع العام.

من جهته، قال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسن فولي، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تخصيصه من أراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تجاوزت 15 مليون م2، بجانب مشروعات النفع العام الأخرى والصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة وعددها 143 مشروع نفع عام بإجمالي مساحة 350 مليون م2. 

وزير الزراعة يعلن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفى المصرى

كما تم خلال الاجتماع استعراض الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة اعتبارًا من 1 يناير 2023 وحتى 29 فبراير 2024، والتي بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه، كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لتطوير المشروعات التابعة للهيئة في مجال بيض المائدة، حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 120 مليون بيضة سنويًا.

كما تم تطوير مشروعات تسمين البداري وتفريخ البط وتحضين الكتاكيت والبط من 53 مشروعًا إلى 94 مشروعًا، ورفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 7 ملايين طائر، بالإضافة إلى تطوير مشروعات تسمين العجول ورفع الطاقة الإنتاجية من 2186 رأسًا إلى 7148 رأسًا، وكذلك رفع الطاقة الإنتاجية للعجلات العشار من 3988 رأسًا إلى 8656 رأسًا.

txt

"البحث العلمى" تشارك فى ورشة عمل استخدام الذكاء الاصطناعى فى الزراعة الدقيقة

وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الاجتماع استعرض أيضا ما تم تطويره في الصوب الزراعية من 782 صوبة إلى 875 صوبة، وكذلك مشروعات المناحل من 97 منحلًا إلى 116 منحلًا وزيادة طاقتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمنظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، تم رفع معدل الأداء للبوابة في الرد على الشكاوى بنسبة 94%. 

وفي نهاية الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على عدد من مشروعات الفرز والتجنيب لمساحات المشاع ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدد من المحافظات من خلال خبراء وزارة العدل، وتم تكليف المديريات بالتصرف فيها من خلال المزايدة العلنية بالبيع أو الإيجار، كما تمت الموافقة على تخصيص بعض الأراضي لمشروعات النفع العام وبعض الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير قطاعات الهيئة العامة للإصلاح الزراع وتحسين وتطوير العمل أداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي العامة للإصلاح الزراعي مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

مواد متعلقة

حواديت لميس

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

رحل جوميز عن تدريب الزمالك.. مصدر يكشف الحقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو