إدارة الحوار الوطنى تهنئ المصريين بعيد القيامة المجيد

تقدمت إدارة الحوار الوطني، اليوم الأحد، بأسمى آيات التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني منشورًا لها منذ قليل قالت فيه: «تتقدم إدارة الحوار الوطني بأسمى آيات التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله أن يجعلها أيام خير ولطف، وأن يديم ترابط الشعب المصري في كل الأوقات.. كل عام وأنتم بخير».

الرئيس السيسي يهنئ المصريين بعيد القيامة المجيد

وكان هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكتب الرئيس السيسي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل عام والمصريون هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش، سائلين الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبناءه بحفظه ورعايته، وأن يمنّ علينا بالخير والبركة والازدهار".