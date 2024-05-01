الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

على نور يهنئ العمال بعيدهم: مجهوداتهم مسيرة عطاء نحو مستقبل مشرق

النائب علي نور حسين
النائب علي نور حسين

قال النائب علي نور حسين، عضو مجلس النواب، إن الأول من مايو كل عام، هو المناسبة الوطنية والعالمية للاحتفال بعيد العمال وتقديم أسمى آيات الشكر لهم على مجهوداتهم في مختلف مناحي الحياة.

ولفت نور حسين، إلى مسيرة العطاء التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي من أجل غدٍ أفضل وتحقيق حياة كريمة، ومستقبل مشرق لمصر، لافتًا إلى الكثير من التحديات التي تواجه عمال مصر كما هو الحال في العالم أجمع لكن الوطن قادر على تجاوزها.

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وأعرب عضو مجلس النواب، عن تقديره لعمال مصر الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ حبًا في الوطن وإيمانًا منهم أن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج، وبكل الجهود المخلصة التي يتم بذلها في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، في إطار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس السيسي.

واستطرد نائب حلايب وشلاتين، أن العمل يمثل قيمة كبيرة جدًا في الدولة المصرية، والعشر سنوات الماضية أثبتت أن قيادة مصر قادرة تمامًا على قيادة عمل وطني هائل من أجل الغد ومستقبل مشرق للجميع.

واختتم النائب علي نور حسين، بالقول إن الوطن قادر على تحقيق مختلف أمانيه ورغباته في المستقبل، تحت زعامة وطنية تقدس العمل من أجل مصر ممثلة في الرئيس السيسي.

النائب علي نور حسين مجلس النواب المناسبة الوطنية مناحي الحياة القيادة السياسية الرئيس السيسي

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