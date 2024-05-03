حزب المؤتمر: عمال مصر لهم دور كبير في بناء وتطوير المجتمع

قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن عمال مصر لهم دور كبير في بناء وتطوير المجتمع والاقتصاد المصري، مؤكدا أن العمال هم عماد الاقتصاد والمحرك الرئيسي للتنمية، ولذلك فإنه من الضروري تقديم الدعم اللازم لهم وضمان حصولهم على أجور ملائمة وظروف عمل لائقة.

وأضاف حزب المؤتمر، في بيان له، أن عيد العمال من أهم المناسبات التي ترسخ وتبرز قيمة وقدسية العمل، والعمال وقود التنمية والتقدم والازدهار لأي أمة في كل القطاعات التنموية والاقتصادية.

الحماية الاجتماعية للعمال

وأشار حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تواصل تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، وكذلك الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في المشروعات القومية والتنموية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، والتنسيق مع القطاع الخاص للانتهاء من إجراءات حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل آمنة، وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر، وريادة الأعمال.

تُقدم جهودًا كبيرة لدعم العمال

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة تُقدم جهودًا كبيرة لدعم العمال بما يسهم في تعزيز دورهم، من خلال تدريبهم المستمر وتأهيلهم على مواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة والعمل على دمجهم في المناخ والبيئة الجديدة للعمل، ومحاولة خلق فرص عمل مستمرة للشباب من شتى الفئات والاهتمام بدمج المرأة في سوق العمل وتفعيل المساواة بين الجنسين.

وتوجه حزب المؤتمر، بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، متوجها بالشكر لكل عمال مصر لكل الجهد، وكذلك القيادة السياسية لحرصها الشديد على توفير حياة كريمة لهم.

وأكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال تؤكد حرصه على الاستمرار في توفير الحماية الكاملة للعمال وتنمية مهارات العاملين في الدولة بما يتواكب مع التطور في سوق العمل حتى يواصلوا دورهم المشرف في بناء الجمهورية الجديدة.