الجمعة 03 مايو 2024
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سياسي

مصر أكتوبر: اتحاد القبائل العربية سيعزز أمن واستقرار سيناء بعد القضاء على الإرهاب

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن التنسيق والتعاون بين القبائل والعائلات المصرية من خلال تأسيس اتحاد القبائل العربية، يعد خطوة ضرورية وحيوية تجاه تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار سيناء بعد أن نجحت مصر في حربها على الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا التحالف سيقود مسيرة التنمية والإعمار وحفظ سيناء من أي مخططات إرهابية.

وشدد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، في تصريحات له اليوم، أن تأسيس اتحاد القبائل العربية كان ضرورة ومطلبًا شعبيًا كبيرًا لمواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، خاصة بعد محاولات الكيان الصهيوني الضغط على الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء، مشيرًا على أن الرئيس السيسي يعمل على حماية الأمن القومي في كافة الاتجاهات والمستويات.

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حزب مصر أكتوبر

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أن تأسيس اتحاد القبائل العربية يعد خطوة لتعزيز روح التضامن والترابط في المجتمع المصري، وتشجيع الجميع على المساهمة الفعالة في بناء الوطن، فالجميع بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية أو القبلية، يشاركون في بناء الوطن وحمايته، ويخضعون لسيادة القانون وسلطة الدولة التي تقف على مسافة واحدة من كل المصريين.

مدينة السيسي

وأشاد المهندس أحمد الباز بتدشين مدينة السيسي كأول خطوات التحالف، مؤكدا أن سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 10 سنوات الماضية، بعد نجاحه في القضاء على الإرهاب، مشيرا على أنها رسالة شكر وعرفان من أبناء سيناء للرئيس الذي أعاد أرض الفيروز إلى حضن الوطن بعد عزلتها.

 

وأشاد النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بتأسيس اتحاد القبائل العربية، والذي يضم رموز وقيادات وكيانات وطنية متعددة، مؤكدًا أن الاتحاد يسهم في خلق إطار شعبي وطني لتوحيد الصف خلف القيادة السياسية الرشيدة والسير جنبا إلى جنب في عملية البناء والتطوير والتعمير التي تشهدها أرض الفيروز على مدار السنوات العشر الماضية.

حزب مصر أكتوبر القبائل والعائلات المصرية اتحاد القبائل العربية سيناء الإرهاب

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