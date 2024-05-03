الجمعة 03 مايو 2024
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سياسي

"نساء مصر": عمال مصر متفردون بإخلاصهم وتفانيهم وانتمائهم الوطنى

الدكتورة منال العبسي،
الدكتورة منال العبسي،

وجهت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، التهنئة والتحية للشعب المصري بمناسبة عيد العمال، مؤكدة أن عمال مصر متفردون بإخلاصهم وتفانيهم في العمل وانتمائهم الوطني، ما يجعلهم في المرتبة الأولى دائمًا في مساندة ودعم الدولة المصرية في جميع الأوقات. 

وقالت الدكتورة منال العبسي، في تصريح لها، إن مصر تعتز بأبنائها من العمال فهم نبراس النهضة بالدولة العصرية الحديثة، بهم تزدهر الدولة وتتقدم وتتحقق على أرضها التنمية الشاملة والمستدامة، وبهم تأسست الحضارات وصنع التاريخ وبنيت الجمهورية الجديدة بسواعدهم الطاهرة، وهو ما يقدره الرئيس عبدالفتاح السيسي جيدًا ويعمل على تكريمهم بما يليق بهم وبمكانتهم ودورهم الوطني.

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الرئيس السيسى فى احتفالية عيد العمال: سنظل متمسكين بالحفاظ على حقوق عمال مصر

عمال مصر

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن عمال مصر باعتبارهم عماد الدولة ومحركها الرئيسي نحو الازدهار والتنمية، تعمل الدولة على تلبية مطالبهم وتوفير كل المقومات التي تضمن لهم حياة كريمة، وتسهم في تحفيز طاقاتهم نحو مسيرة التعمير والبناء والإنتاج وبناء مستقبل أفضل.

 الدولة المصرية

وأشارت العبسي إلى أنه على مدار السنوات القليلة الماضية قدمت الدولة المصرية جهود دعم كبيرة لصالح العمال، فأنشأت صندوق دعم وتأمين العمال، ووضعت التشريعات والقوانين التي تدعم حقوق العمال، وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة وأصحاب الهمم، وراعت تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الحالية، وما زالت تقدم وستظل من أجلهم ومن أجل الوطن.

وقال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن عيد العمال هو فرصة لتجدد القيادة السياسية التأكيد على التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال فى جميع المحاور، مضيفًا أن التوجيه الذى جاء به الرئيس السيسى بشأن مشروع قانون العمل هو توجيه بسرعة الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، لما له من أهمية خاصة أنه سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.

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