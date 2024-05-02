وزارة العمل: الدولة حريصة على توفير بيئة عمل تتوفر فيها شروط السلامة

قال عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، إن عيد العمال هو فرصة لتجدد القيادة السياسية التأكيد على التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال فى جميع المحاور.

وأضاف “خضر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن التوجيه الذى جاء به الرئيس السيسى بشأن مشروع قانون العمل هو توجيه بسرعة الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، لما له من أهمية خاصة أنه سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.

وأوضح خضر، أن كل من يعمل بأجر فهو عامل، مؤكدًا أن الدولة حريصة على صناعة بيئة عمل تتوفر فيها كافة شروط السلامة والصحة المهنية، والعمل اللائق.

ولفت إلى أن حسن شحاتة وزير العمل شكل منذ أيام، لجنة قانونية مختصة باستقبال الملاحظات من منظمات أصحاب الأعمال والعمال على هذا المشروع حتى يكون هناك توافق كامل على هذه البنود.

وتابع: "حريصون على مراعاة معايير العمل الدولية فى كافة التشريعات الموجودة، وهناك 276 مادة تم صياغتها بشكل قانونى وسيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال شهر، وتوجيه الرئيس السيسى اليوم فى أن نسرع بإصدار هذا التشريع المهم، والذى به عدد كبير من البنود منها سرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل، وذلك يأتى فى مصلحة العامل".