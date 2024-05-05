الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة روسية من طراز "سوخوى - 25" فوق دونيتسك

سوخوي - 25
سوخوي - 25

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إسقاط طائرة روسية من طراز "سوخوي - 25" في منطقة دونيتسك.

 

وقال زيلينسكي - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" - إن "إجمالي الخسائر القتالية للجيش الروسي في أوكرانيا حتى صباح 4 مايو 2024 وصلت إلى نحو 473 ألفا و400 شخص من بينهم 1260 شخصًا آخرين خلال اليوم الماضي"، حسب البيان الأوكراني.

 

وأضاف "كما خسر الجيش الروسي 348 طائرة و325 مروحية"، حسب قوله.

 

ووجه زيلينسكي الشكر في رسالة إلى جنود الجيش قائلًا إنه "على الرغم من الضغوط الروسية القاسية، وعلى الرغم من كل صعوبات الوضع الآن، فإنهم يقاتلون".

 

وفي سياق آخر، قال رئيس إدارة ولاية دونيتسك الإقليمية في أوكرانيا، فاديم فيلاشكين، اليوم إن القوات الروسية قصفت منطقة دونيتسك شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين.

 

وأوضح فيلاشكين - في بيان أوردته "يوكراين فورم" اليوم - أن "الروس قصفوا منطقة دروزكيفكا بصاروخ، مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 46 عامًا وتدمير منزل وسيارة وتضرر 11 منزلًا وخطوط كهرباء".

 

وأضاف "أن منطقة شاسيف يار تعرضت كذلك لنيران قاذفات صواريخ جراد المتعددة - وأصيب شخصان وتضررت 3 مباني شاهقة ومخزن".

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