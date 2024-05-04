السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى بكرى: نواجه حملة شرسة ضد اتحاد القبائل العربية منذ تدشينه (فيديو)

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، إن هناك حملة شرسة ضد اتحاد القبائل العربية منذ تدشينه، رغم أن العضوية تجاوزت الـ10 آلاف عضو من رموز القبائل خلال يومين فقط.

وأضاف بكري، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن اتحاد القبائل العربية تم تأسيسه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أنه لن يكون كيانًا حزبيًا.

وأشار "بكري" إلى أن اتحاد القبائل العربية يضم أكثر من 20 كيانًا قبليًا، وهناك إقبال كبير على العضويات منذ اليوم الأول لتدشينه، موضحًا أن الاتحاد لا يتجاوز الدستور ولا القانون، كما يحترم كافة مؤسسات الدولة، آملًا ألا يزايد أحد على رموزه وقياداته.

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