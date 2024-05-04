تبادل اتهامات بين "ميار الببلاوي" و"الشيخ محمد أبو بكر" على السوشيال ميديا

حرب بلاغات وسب وقذف وتشهير طالت الأيام الأخيرة الفنانة ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبوبكر بسبب تعليقه على تصريحاتها في برنامج الإعلامية بسمة وهبة.

بلاغ يتهم ميار الببلاوي بالتشهير

تقدم محامي الشيخ محمد أبو بكر ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية ميار الببلاوي يتهمها بالتشهير وإساءة السمعة ونشر أخبار كاذبة حيث تبين من البلاغ أن ميار الببلاوي تعمدت التجول على المواقع الإخبارية والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه التهديد والابتزاز لفضيلة الشيخ محمد أبو بكر باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لمنعه من إصدار الفتاوى الشرعية والفقهية والتشهير باسمه والإساءة لسمعته وشخصه ونشر أخبار كاذبة عن أنه يصدر فتاوى مخالفة للشريعة ولا أساس لها من دين.

خاض في شرفي

تقدم دفاع الفنانة ميار الببلاوي بلاغًا للنائب العام ضد الشيخ محمد أبو بكر، لنشره فيديو على صفحته الشخصية، يخص الفنانة ميار الببلاوي.

وجاء في البلاغ أن الشيخ محمد أبو بكر تسبب لها ولابنها في الضرر النفسي، وقد كان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي، مستغلًا حديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات تدر عليه عائدا ماديا.



عقوبة التشهر والسب والقذف

وتبين أن ما حدث لا يخرج عن جرائم السب والقذف والتشهير إذا ثبت صحته في حق المدعيان وتكن عقوبتهما القانونية الحبس بما لا يقل عن 6 أشهر، ولأنها تمت على مواقع التواصل الاجتماعي تكون العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى السجن 3 سنوات، وفي حالة العودة والتكرار قد تصل إلى 7 سنوات ولا تقل الغرامة عن 50 ألف جنيه.

أما عن عقوبة التشهير تتمثل فى الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانونًا،إلى جانب التعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.