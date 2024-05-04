تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة الجونة فى الدورى

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة الجونة المقرر لها في السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أكد للاعبيه خلال الجلسة أن المنافس فريق عنيد ويجيد اللعب أمام الكبار وسبق له الفوز على الغريم التقليدي، الزمالك، وسيكون لديه دوافع كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد على ضرورة غلق صفحة البطولة الأفريقية والتركيز فى المشوار المحلي خاصة أن الفريق سيخوض لقاءات فى غاية الصعوبة ويحتاج الى تجاوزها بنجاح حتى لا يعاني من الضغوط قبل النهائي.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر المدير الفني قال إن هناك أخطاء ما زالت تتكرر وما حدث أمام الإسماعيلي من هفوات في الدفاع والتسبب في ضربة جزاء كادت تكلف الفريق كثيراً وأنه لن يتراجع في معاقبة أي لاعب يكون أحد أسباب الهزيمة في أي لقاء بسبب تلك الأخطاء.

واختتم المصدر أن كولر قال للاعبين “إن مباراة الجونة ليست سهلة وعلينا التركيز للحصول على الثلاث نقاط من أجل استعادة صدارة الدوري والحفاظ على معنوياتنا المرتفعة قبل النهائي الأفريقي”.

من جانبه استقر كولر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء الجونة والمكون من مصطفي شوبير وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعمر كمال عبدالواحد وفي وسط الملعب أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وفي الهجوم وسام أبوعلي.

الأهلي يتفوق علي الجونة في تاريج المواجهات

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعة من مساء اليوم مع الجونة على استاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع 21 لبطولة الدوري الممتاز.

لعب الفريقان عشرين مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009-2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي، وآخر مباراة يوم 11 نوفمبر 2023 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي أنتوني موديست.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وفاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في ثمانية مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفاً مقابل 12 هدفاً استقبلتها شباكهم.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين تعادل الفريقين 3-3 موسم 2020-2021، وفوز الأهلي 4- صفر موسم 2019-2020، و4-1 موسم 2012-2013.

يتصدر عماد متعب ووليد سليمان قائمة هدافي لقاءات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ثم السيد حمدي وعلي معلول وحسين الشحات وشهاب الدين أحمد من الأهلي، ومحمد نجيب من الجونة برصيد هدفين لكل منهما.