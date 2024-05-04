أكدت وسائل إعلام فلسطينية على إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ المحمولة كتفًا على منزل دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشار إعلام فلسطيني إلى دوي إطلاق نار وانفجارات في دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن "أن وفدًا قياديًا من الحركة سيتوجه السبت إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات غير المباشرة، للتوصل إلى صفقة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وجاء في بيان للحركة: في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجّه السبت وفد من حركة حماس إلى القاهرة، لاستكمال المباحثات.