السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ليلة مرعبة فى "رفح الفلسطينية".. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدا أن القصف الإسرائيلي لن ينقطع إذ يواصل الاحتلال قصف حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأضاف أن الاحتلال يواصل القصف العشوائي للمناطق شرق خان يونس، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء في رفح أمس جراء استهداف منزل أحد سكان رفح بلغ 3 شهداء وعشرت الإصابات.

وأوضح أن هناك قصفا بالقرب من خيام النازحين، في مزرعة قريبة منهم، ما أثار الفزع في نفوسهم في الليلة الماضية، موضحا أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا لعائلة البلبيسي في مخيم النصيرات وأسفر عن ارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى.

وتابع: "الطواقم الإغاثية تواصل عملها لانتشال جثامين الشهداء".

وحول دخول شاحنات المساعدات، أكد تواصل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري، مبينا أن شاحنات المساعدات لا تتوقف على مدار الساعة، والتي ساهمت في تخفيف وطأة حصار قوات الاحتلال وحرب التجويع التي يعيشها النازحون.

رفح الفلسطينية غزة قطاع غزة فلسطين طولكرم

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