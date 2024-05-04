السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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50 آلية للاحتلال تحاصر بلدة دير الغصون وتجدد الاشتباكات.. ماذا يحدث فى "طولكرم"؟

غارات
غارات

أكدت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، انتشال جثمان شهيد من بين أنقاض المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة دير الغصون بطولكرم في الضفة الغربية، موضحة أن هناك أكثر من 50 آلية للاحتلال تحاصر بلدة دير الغصون في طولكرم وتفرض حظر تجول.

الاحتلال يشن غارات قرب طولكرم

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن آليات الاحتلال تقتحم بلدات شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية وتنشر عددا من الدوريات الراجلة.

ونقلت القاهرة الإخبارية، عن "رويترز"، إلى أن قوات الاحتلال تشن غارات قرب طولكرم بالضفة الغربية، فيما أكد جيش الاحتلال أن العملية في دير الغصون بطولكرم شمالي الضفة الغربية مستمرة.

 وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بسماع أصوات إطلاق نار كثيف في المنزل الذي دمره الاحتلال في دير الغصون شمال طولكرم.

طولكرم الضفة الغربية بلدة دير الغصون دير الغصون 50 آلية للاحتلال

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عاجل.. اشتباكات مع القوات الإسرائيلية شمال طولكرم وقصف منزل فى دير الغصون

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