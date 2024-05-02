الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الوثائقية تروّج لسلسلة "القضية" عبر شاشتها

قناة الوثائقية
قناة الوثائقية

روّجت الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال مقطع فيديو قصير لم يتعد الثوانى، للسلسلة الوثائقية «القضية» عبر شاشة الوثائقية، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل المختلفة.

 

القناة الوثائقية

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تشاهدون الآن.. السلسلة الوثائقية «القضية» على شاشة #الوثائقية،  تابعونا على تردد 12303.. معدل الترميز 27500.. الاستقطاب أفقي/H #القضية #AlWathaeqya".

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الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية قناة الوثائقية القضية شاشة الوثائقية السلسلة الوثائقية القضية

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