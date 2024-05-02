الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

فوائد تناول الزبادي اليوناني على الصحة البدنية والعقلية

الزبادى اليوناني
الزبادى اليوناني

يعتبر الزبادي اليوناني من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، حيث يحتوي على البروتينات والكالسيوم والبكتيريا النافعة التي تساهم في تعزيز صحة الجسم والعقل. يعتبر تناول الزبادي اليوناني جزءًا هامًا من نظام غذائي متوازن، وفيما يلي بعض الفوائد الرئيسية له وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث".

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يحتوي الزبادي اليوناني على البكتيريا النافعة التي تساعد في تعزيز التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي، مما يحسن عملية الهضم ويقلل من مشاكل مثل الانتفاخ والإمساك.


تقوية العظام والأسنان: بفضل احتوائه على الكالسيوم، يعزز الزبادي اليوناني صحة العظام والأسنان، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.


زيادة الشعور بالشبع: نظرًا لاحتوائه على البروتينات، يساعد تناول الزبادي اليوناني في زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يسهم في تنظيم الوزن ومنع الشهية المفرطة.


تحسين صحة الدماغ والعقل: يحتوي الزبادي اليوناني على البروبيوتيك، الذي يعتبر فعالًا في تحسين الصحة العقلية والتخلص من التوتر والقلق.


 تعزيز صحة القلب: يحتوي الزبادي اليوناني على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معادن مهمة لصحة القلب. يساعد تناول الزبادي اليوناني في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


 تقوية الجهاز المناعي: يحتوي الزبادي اليوناني على البروبيوتيك، الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة وتحسين استجابته لمكافحة العدوى والأمراض.


 تحسين جودة النوم: الزبادي اليوناني يحتوي على الحاليبتين، وهي حمض أميني يساعد في تحسين النوم وزيادة جودته، مما يؤدي إلى شعور أفضل بالراحة والانتعاش في الصباح التالي.


 تعزيز صحة الجلد: يحتوي الزبادي اليوناني على البروتينات والفيتامينات المفيدة لصحة الجلد، مما يساعد في ترطيبه وتغذيته وتحسين مظهره بشكل عام.


 مصدر غني بالمغذيات: بالإضافة إلى البروتينات والكالسيوم، يحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الأخرى الضرورية لصحة الجسم.

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