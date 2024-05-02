الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد توجيه الرئيس بزيادة الإعانات.. مزايا يوفرها صندوق الطوائ للعمال

وزير العمل يستعرض
وزير العمل يستعرض جهود صندوق إعانات الطوائ

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال  إلى 1500 جنيه، بدلًا من  600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.

احتفالية عيد العمال

جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال، الذي أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتُصدر وزارة العمل تقريرًا يوضح دور وأهداف ونشاط هذا "الصندوق" منذ تأسيسه حتى الآن. 

وأشارت الوزارة، إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، حتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة، كما أنفق "الصندوق" إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل 2024، مبلغًا قيمته 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منه 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي، الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

صرف إعانات للعاملين

وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن وزير العمل حسن شحاتة وخلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة "الصندوق" أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكدًا أيضا على جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة، والتنفيذ طبقًا للقانون واللائحة.

وذكر التقرير، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.. وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص  فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق يتمتع  بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.

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