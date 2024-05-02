"العلوم الصحية" تطالب الرئيس السيسى بإصدار قانون مزاولة المهنة

هنأت النقابة العامة للعلوم الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العيد السنوي للعمال، الذي يحرص الرئيس على الاحتفال به سنويًا، تعبيرًا من الدولة عن امتنانها ودعمها للعمال الذين هم باقورة وركيزة أي تقدم، وهم الذين يدفعون بعجلة الإنتاج في شتى المجالات.

نقابة العلوم الصحية

وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، إن هناك أهم 6 مكتسبات حصلت عليها النقابة وأبناء العلوم الصحية في عهد الرئيس السيسي، ولم تكن موجودة من قبل، وكانت خلال الأعوام الأخيرة، أولها: توفير 6 مقرات مملوكة للنقابة بالقاهرة والمحافظات، وإيجار مقرات أخرى، وبعضها داخل دواوين مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، أو اتحادات العمال بالأقاليم، لتسهيل التواصل مع الأعضاء، وتذليل التحديات أمامهم.

تراخيص أخصائي العلوم الصحية

وثانيها، تدشين سجل تراخيص لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية/شعبة التخصص، وذلك في إدارة التراخيص بوزارة الصحة، ولم يكن هناك سجلا لخريجي البكالوريوس سابقا في مصر، وكان خريجي المعاهد ينضمون للسجل الفني بإدارة التراخيص.

وثالثها، الانتهاء من التسويات بالمسميات الوظيفية الجديدة، والخاصة بكل فئة من العلوم الصحية، ومتابعة الملف كاملا مع وزارة الصحة، حتى تم تعميمها على مديريات الشؤون الصحية من خلال وزارة الصحة.

فتح الدراسات التخصصية

ورابعها، إعادة فتح الدراسات التخصصية بالمعاهد الفنية الصحية للحصول على مؤهل عالي للخريجين، وحصولهم على مؤهلات عليا بناء على دراسة عامين أكاديميين، ويتم معادلتهم بالبكالوريوس المعادل من المجلس الأعلى للجامعات.

وخامسها، إعادة فتح معاهد العلوم الصحية بجامعة الأزهر التابعة لكليات العلوم بالقاهرة وأسيوط، وتعديل مسمياتها ومراجعة مقرراتها التعليمية، لكي تدمج مع الفئات التي من حقها التكليف رسميا بوزارة الصحة "بدءا من دفعات 2018"، وكانت تحت مسميات معهد فني تحاليل بيولوجية، ومختبرات طبية، وقواعد بيانات، وأصبحت اسمها المعاهد الفنية الصحية، بعد موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وسادسها، استحداث مجموعة نوعية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحملة البكالوريوس، تحت مسمى "المجموعة النوعية لتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، لتنضم إلى الهيكل الوظيفي الرسمي بالدولة، حيث كان أبناء العلوم الصحية ينضمون للمجموعة الفنية، وقت أن كانوا محرومين من الحصول على المؤهل العالي في نفس تخصصاتهم.

وأكد "الدبيكي" أن كل مكتسب من بين ما سبق، لم يأتي بسهولة، ولكنه جاء نتيجة اجتماعات ومباحثات ومناقشات استمرت لسنوات مع كل مسئول في ملفه، إضافة إلى صدور حكم قضائي لإلغاء القرار الوزاري رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٧، بعد ٧ سنوات في أروقة المحاكم، بأحقية أبناء العلوم الصحية في الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي لخريجي المعاهد الفنية الصحية، ومنحهم درجه الدبلوم التخصصي في ذات شعبة التخرج، ويضم هذا القرار خريجي الدراسات التخصصية من حاملي البكالوريوس التقني، حيث تمت تسويات الفنيين الصحيين بالمؤهل العالي بكالوريوس تقني شعبة التخصص، في مجالات التسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، والمراقبين الصحيين، والأشعة، والمختبرات الطبية، وتم فتح التسويات لهم وتعيينهم ونقلهم إلى الدرجات التخصصية، وذلك منذ يونيو ٢٠٢٣.

كليات العلوم الصحية التطبيقية

وواصل نقيب العلوم الصحية: عقدنا لقاءات مع المسئولين لحذف كلمة تكنولوجي من مسميات كل الكليات والمعاهد العليا، والعودة إلى مسمى العلوم الصحية شعبة التخصص، كما تم الموافقة علي تكليف أبناء كليات العلوم الصحية التطبيقية، نظرا لأهميتهم في المجال الطبي والمستشفيات الجامعية، وفي ٢٢ أكتوبر 2023 تم اتخاذ قرار من وزير الصحة بتكليفهم في كل التخصصات، وتم تسجيل الرغبات، وتنسق النقابة مع وزارة الصحة لحين تسكينهم فعليا في أماكن عملهم.

وقال "الدبيكي": أدخلنا الميكنة داخل المجالات الإدارية للعمل بالنقابة، وعمل تأمين طبي شامل للأعضاء وأسرهم، وكذلك تأمين على الحياة.

وعن خطة العمل الفترة المقبلة، قال أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية: نعمل بالتعاون مع البرلمان على إصدار تعديلات على قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، لضم الأخصائيين الجدد في العلوم الصحية للقانون، وتم عقد عدة لقاءات مع د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة د. خالد عبدالغفار للخروج بالتعديلات.

ملفات المرحلة المقبلة

ومن بين ملفات المرحلة المقبلة، العمل على إضافة شعب للدراسات التكميلية، وإلى كليات العلوم الصحية، مثل صيانة الأجهزة الطبية، ورعاية الحالات الحرجة، وتحويل المعاهد إلى نظام الدراسة ٤ سنوات دون فاصل زمني، بجانب الدراسات العليا التي نسعى فيها للوصول إلى بعد الدراسة بما بعد الماجستير والدكتوراه.

كما تتعاون النقابة مع مراكز تدريب عالمية مهنية، للحصول على دبلومة وماجستير في تقنيات المختبرات والأشعة وتركيبات الأسنان والمراقبة الصحية ورعاية الحالات الحرجة، وكذلك التعاون مع وزارة الصحة لتطوير العلوم الصحية.

وكذلك التعاون مع جهات دولية في العمل النقابي، لتدشين اتحاد دولي وعربي مع النقابات العمالية.

وطالب "الدبيكي" الرئيس السيسي في عيد العمال، بالنهوض بالمنظومة الطبية، وضرورة حث الوزارات على التعاون مع النقابات العمالية في حل المشكلات قبل تفاقمها، وإزالة المعوقات من جذورها، دون اللجوء إلى أي اضطرابات أو تفاعلات لا تندرج تحت العمل النقابي، كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون تنظيم المهنة، لجعل نقابة العلوم الصحية نقابة مهنية.