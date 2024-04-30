الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مصر

وزير العمل: الدولة نجحت في دعم العامل المصرى اقتصاديًا خلال السنوات الماضية

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن وزارة العمل تساهم مع الجهات المعنية فى خفض معدل البطالة، وذلك بتوفير فرص عمل من خلال النشرة القومية للوظائف التى تعلنها الوزارة كل ١٥ يومًا، وملتقيات التوظيف التى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص فى كل المحافظات، ومكاتب التشغيل المنتشرة فى كل مديريات العمل بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى فى البلدان التى يعمل بها مصريون، حيث نجحت الوزارة فى تنظيم نحو ٣٠ ملتقى توظيف خلال عام ٢٠٢٣.

وأضاف شحاتة في تصريح لـ"الدستور"، أن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن الدولة وفرت ٧ ملايين و٢٤٠ ألفًا و٧٧ فرصة عمل بالداخل والخارج، خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣، نجحت من خلالها فى خفض معدل البطالة من ١٣٪ عام ٢٠١٤، إلى ٦.٩٪ الآن، فى حين أنها وفرت منذ عام ٢٠٢٣ حتى الآن ٥٨٩ ألفًا و٩٦٣ فرصة عمل بالداخل، و٤٦١ ألفًا و٣٠٩ فرص بالخارج، بجانب ١٣ ألفًا و٨٣٢ فرصة عمل لذوى الهمم خلال هذه الفترة.

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وزير العمل: الدولة نجحت في دعم العامل المصرى اقتصاديًا خلال السنوات الماضية

وأشار وزير العمل، إلى أن الدولة نجحت فى دعم العامل المصرى اقتصاديًا خلال السنوات الماضية، إذ رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومى، الذين يصل عددهم لنحو ٦ ملايين موظف، من ١٢٠٠ جنيه إلى ٦ آلاف جنيه، وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص، الذين يصل عددهم إلى ١٨ مليون عامل، من ٢٤٠٠ جنيه إلى ٦ آلاف جنيه.

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وأكد أن القيادة السياسية تسعى دائمًا لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وزادت مخصصات الأجور فى موازنة العام الجارى من ٤٧٠ مليار جنيه إلى ٥٧٣ مليار جنيه.

حسن شحاتة وزير العمل وزارة العمل البطالة فرص عمل النشرة القومية للوظائف القطاع الخاص

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