مصر ولبنان يبحثان ملفات التعاون الزراعي المشترك

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، نظيره اللبناني عباس الحاج حسن؛ لمتابعة الملفات التعاون الزراعي المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والحجر الزراعي وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات.

جاء ذلك على هامش ترأسه الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" بالعاصمة السعودية الرياض، وكذلك حضوره لاجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وخلال اللقاء أكد "القصير" أن العلاقات المصرية اللبنانية متميزة على مختلف الأصعدة وخاصة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في لبنان.

وأضاف أنه بحث مع نظيره اللبناني تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات أمام المصدرين الزراعيين من الجانبين، مشيرًا إلى استمرار التواصل بين اللجان الفنية في البلدين.

تعاون مصري لبناني

من جهته، أشاد الوزير اللبناني بالتعاون البنَّاء والمستمر بين مصر ولبنان في الأنشطة الزراعية المختلفة موجهًا الشكر إلى القيادة السياسية المصرية لمساندتها الدائمة لبلاده.

كما أكد الوزير اللبناني رغبة بلاده في التعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكي، حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال.

ويشارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حاليًا في الاجتماعات المُنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض للمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بحضور بعض وزراء الزراعة العرب وكذلك المنظمات العربية والدولية.