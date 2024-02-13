الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استشاري اقتصادي: جذب الاستثمارات التركية لمصر فرصة للخروج من الأزمة الاقتصادية

الدكتور حامد جميل
الدكتور حامد جميل

قال الدكتور حامد جميل الاستشاري الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد الآفرواسيوي للاقتصاد والاستثمار إن جذب الاستثمارات التركية فرصة هامة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أن مصر تتمتع بقواعد قانونية وبيئة استثمارية تشجع على الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تعمل جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتيسير عملية الاستثمار.

وأوضح في تصريحات خاصة للدستور أنه من المهم أن نشير إلى التأثير الإيجابي الذي تحققه الاستثمارات التركية في مصر على الاقتصادات الإقليمية. فتوطين الشركات التركية في مصر يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول أخرى التي تتعاون مع تركيا، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. 

وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية مهمة للغاية من الناحية الاستراتيجية. فتعمل البلدين على تعزيز التعاون في مجالات متعددة بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والنقل، والطاقة. ويمكن أن تكون هذه التعاونات مفيدة جدًا لكلا البلدين في زيادة الفرص الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

ووفقا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر تجاوز 790 شركة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاستثمارات التركية في مصر تم ضخها في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وفي وقت سابق، عُقِدَ اجتماع بين رئيس الوزراء و14 شركة تركية تعمل في قطاعات استثمارية وتجارية مختلفة خلال زيارتهم لمصر في منتصف شهر فبراير الماضي.

وخلال الاجتماع بين الشركات التركية في مصر ورئيس الوزراء، أشار ممثلو الشركات التركية إلى خططهم لتوسيع حجم أعمالهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقترب هذه التوسعات والاستثمارات الجديدة من 500 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، أكد ممثل إحدى الشركات التركية أنه على مدار 15 عاما قضتها شركته في مصر، لم تواجه أي تمييز في المعاملة من قبل الحكومة المصرية ضد الشركات والأعمال التركية.

مصر وتركيا التبادل التجاري بين مصر وتركيا التعاون بين مصر وتركيا الحوار بين مصر وتركيا الاستثمارات التركية في مصر

مواد متعلقة

باحثة لـ"الدستور": زيارة أردوغان للقاهرة تدعم العلاقات بين مصر وتركيا

كيف تستفيد مصر من تفعيل نظام المقايضة مع روسيا وتركيا وأفريقيا؟

"تومياد": حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ 10 مليارات دولار فى 2022

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

"تشابه الأسماء" ينهي حياة "عريس الدقهلية" على يد عمه.. والشقيق يثأر بعد ساعتين

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟