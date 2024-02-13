استشاري اقتصادي: جذب الاستثمارات التركية لمصر فرصة للخروج من الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور حامد جميل الاستشاري الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد الآفرواسيوي للاقتصاد والاستثمار إن جذب الاستثمارات التركية فرصة هامة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أن مصر تتمتع بقواعد قانونية وبيئة استثمارية تشجع على الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تعمل جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتيسير عملية الاستثمار.

وأوضح في تصريحات خاصة للدستور أنه من المهم أن نشير إلى التأثير الإيجابي الذي تحققه الاستثمارات التركية في مصر على الاقتصادات الإقليمية. فتوطين الشركات التركية في مصر يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول أخرى التي تتعاون مع تركيا، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية مهمة للغاية من الناحية الاستراتيجية. فتعمل البلدين على تعزيز التعاون في مجالات متعددة بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والنقل، والطاقة. ويمكن أن تكون هذه التعاونات مفيدة جدًا لكلا البلدين في زيادة الفرص الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

ووفقا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر تجاوز 790 شركة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاستثمارات التركية في مصر تم ضخها في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وفي وقت سابق، عُقِدَ اجتماع بين رئيس الوزراء و14 شركة تركية تعمل في قطاعات استثمارية وتجارية مختلفة خلال زيارتهم لمصر في منتصف شهر فبراير الماضي.

وخلال الاجتماع بين الشركات التركية في مصر ورئيس الوزراء، أشار ممثلو الشركات التركية إلى خططهم لتوسيع حجم أعمالهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقترب هذه التوسعات والاستثمارات الجديدة من 500 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، أكد ممثل إحدى الشركات التركية أنه على مدار 15 عاما قضتها شركته في مصر، لم تواجه أي تمييز في المعاملة من قبل الحكومة المصرية ضد الشركات والأعمال التركية.