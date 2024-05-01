الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

رياضة

نصف نهائي أبطال أوروبا: بروسيا دورتموند يتقدم على باريس سان جيرمان بالشوط الأول

نيكولاس فولكروج
نيكولاس فولكروج

تقدم بروسيا دورتموند الألماني على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي من جانب فريق بروسيا دورتموند الذي حاول غلق المساحات في دفاعاته وحرمان لاعبي باريس سان جيرمان من الوصول للمرمى.

واعتمد لاعبو بروسيا دورتموند على الهجوم المرتد السريع للوصول لمرمى باريس سان جيرمان.

وهدد لاعبو بروسيا دورتموند المرمى بفرصتين خطيرتين، فيما لم ينجح باريس سان جيرمان في الوصول لمرمى دورتموند.

وسجل نيكولاس فولكروج هدف التقدم لبروسيا دورتموند في الدقيقة 36 بعد كرة طولية لعبها شكوتلنبرك خلف دفاعات باريس وسدد الكرة على يمين الحارس وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي الفريقين للوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل لباريس سان جيرمان، أو الهدف الثاني لبروسيا دورتموند.

وخرج لوكاس هيرنانديز، مدافع باريس سان جيرمان من الملعب في الدقيقة 42 وشارك بدلًا منه لوكاس بيرالدو.

وكاد مارسيل سابيتزر أن يضيف الهدف الثاني لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 44 من كرة لعبها كريم أدايمي داخل منطقة جزاء باريس، وتسلمها فولكروج ومرر الكرة لسابيتزر الذي سددهام باشرة في المرمى.

وكان كوبيل، حارس بروسيا دورتموند، أن يتسبب في تسجيل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أثناء محاولة مراوغة كيليان مبابي داخل منطقة جزائه واستطاع أن يبعد الكرة بصعوبة.

وسدد لاعبو بروسيا دورتموند كرتين على المرمى من 3 محاولات واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما لم يسدد باريس سان جيرمان أي كرة على المرمى من 3 محاولات.

واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق بروسيا دورتموند.

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