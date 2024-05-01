البيت الأبيض: حماس لم ترد بعد على مقترح الاتفاق الأخير

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن حماس لم ترد بعد على مقترح الاتفاق الأخير، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية في نبأ عاجل.

بلينكن يدعو حماس لوقف إطلاق النار

وكان قد زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل للضغط من أجل وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، وحذر بلينكن من أنه سيتم إلقاء اللوم على حماس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال إن إسرائيل قدمت تنازلات، والآن يعود الأمر إلى حماس لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق. وتتوسط مصر في محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس، اللذين يختلفان حول شروط إنهاء الحرب.

وتريد حماس إنهاء العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وتريد إسرائيل مهاجمة رفح، آخر معاقل حماس. ويدرس قادة حماس اقتراح وقف إطلاق النار المقدم من مصر ويخططون للرد عليه قريباً.

ويتضمن الاقتراح وقف القتال وتوصيل المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن والسجناء الفلسطينيين.

وأعادت إسرائيل فتح معبر حدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة بعد ضغوط أمريكية. ولكن تم تأخير التسليم بسبب المتظاهرين الإسرائيليين. واحتج الفلسطينيون في غزة تضامنا مع احتجاجات الحرم الجامعي الأمريكي ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية.

ستنضم تركيا إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بزعم الإبادة الجماعية.

ويشير اقتراح مسرب لوقف إطلاق النار إلى أن إسرائيل ستنسحب من غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن والسجناء الفلسطينيين.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الأربعاء للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، قائلا إن "الوقت حان الآن" ومحذرا من أن حماس ستتحمل اللوم عن أي فشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الحرب في غزة.