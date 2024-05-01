الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الخارجية الفلسطينية" تدين اعتداء مستعمرين على قافلتى مساعدات أردنية لقطاع غزة

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، اعتداء مستعمرين، اليوم، على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين، ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم وبيت حانون.

ونددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، بانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستعمرين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، واستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمتواصلة لليوم 208 على التوالي.

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وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إمعان إسرائيل في منع دخول المساعدات، ووصولها في بيئة إنسانية سليمة إلى مستحقيها، يعكس فشل النظام الدولي في توفير آليات عمل إنسانية ملزمة، أو عدم رغبة في تفعيل تلك الآليات إن وُجدت.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اليمين الإسرائيلي واتباعه من المستعمرين، يتحدون يوميًا إرادة السلام الدولية، ويستخدمون التجويع كسلاح حرب لقتل المدنيين الفلسطينيين، بما يؤدي إلى تخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وفتح مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية، على قاعدة مبدأ حل الدولتين.

 

الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني

كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل مستدام وإنساني لائق، التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بضغط دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ولجم انتهاكات المستعمرين، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وكذلك تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2720 و2334، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها.

وشكرت الخارجية، الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، على الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الخارجية الفلسطينية مساعدات أردنية قطاع غزة مساعدات إنسانية الشعب الفلسطيني الضفة الغربية

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