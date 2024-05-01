الأربعاء 01 مايو 2024
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تعيين الدكتورة عبير علم الدين عميدًا لكلية العلوم بجامعة طنطا

الدكتورة عبير علم
الدكتورة عبير علم الدين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة عبير عبدالحميد محمد علم الدين، عميدًا لكلية العلوم بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

وحصلت الدكتورة عبير علم الدين، على بكالوريوس العلوم عام 1992، ودرجة الماجستير عام 1996، ودرجة الدكتوراه عام 2001، وتدرجت في الوظائف العلمية حتي وصلت إلي درجة أستاذ عام 2012.


كما حصلت على العديد من المشاريع التنافسية الممولة محليًا ودوليا، ولها العديد من الأبحاث المنشورة في كبرى الدوريات العلمية، كما شغلت منصب نائب مدير مركز ضمان الجودة، وتولت الإشراف على مركز براءات الاختراع والملكية الفكرية بجامعة طنطا، وحصلت على جائزة الابتكار في التعليم والتعلم 2014 من وزارة التعليم العالي، وجائزة جامعة طنطا التقديرية 2017، وعينت مديرًا تنفيذيا للمركز الرئيسي للتدريب المستدام من عام 2021 حتى الآن، وعينت قائما بعمل وكيل الدراسات العليا والبحوث للكلية فى اغسطس 2023 ووكيلا للكلية فى فبراير 2024.

 

تعيين الدكتورة فاتن أبوطالب عميدًا لكلية طب الأسنان بجامعة طنطا

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة فاتن أبو طالب، عميدًا لكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.


وحصلت الدكتورة فاتن أبوطالب، على بكالوريوس (طب وجراحة الفم والأسنان) - (جامعة طنطا)- بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية) - (جامعة طنطا) - عام 1994، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص من (جامعة طنطا)- عام 1998.

تدرجت في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1991،‏ معيد فى 1994، ‏مدرس مساعد 1995، مدرس في 1998، أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018، وعينت وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب فى عام ٢٠٢١ حتى الآن، وقائما بعمل عميد كلية طب الأسنان في نوفمبر 2023.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا عميد ا لكلية العلوم لمدة ثلاث سنوات بجامعة طنطا

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