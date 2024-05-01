الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الكولومبى يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

الرئيس الكولومبي
الرئيس الكولومبي

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.

وانتقد بترو في تصريح له، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

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تركيا تقرر الانضمام لدعوي الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، انضمام بلاده إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، "قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية".

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق حل الدولتين أمران أساسيان تم التأكيد عليهما مع قادة دول غربية، لافتا إلى أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

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وذكر أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.

يجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا رفعت في 29 ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وفي 26 يناير، قررت العدل الدولية أن على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

الرئيس الكولومبي إسرائيل قطاع غزة العلاقات الدبلوماسية نتنياهو جنوب أفريقيا

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