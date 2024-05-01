الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يوسف الشرقاوى: حرب غزة أسهمت فى تغيير الموقف الدولى تجاه القضية الفلسطينية

حرب غزة
حرب غزة

قال الدكتور يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وزيارته للقاهرة أكثر من مرة، بمثابة تأكيد على دوره الإيجابي للعمل على حل أزمة غزة.

 

حرب غزة

وأكد الدكتور يوسف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الرأي العام الدولي شهد تغيرًا كبيرًا فيما يخص دعم إسرائيل، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي سمحت الآن، بوجود مظاهرات لدعم فلسطين على أراضيها.

 

الموقف الدولي من إسرائيل

وأشار إلى أن ضغوط المجتمع الدولي حتى اليوم، ليست كافية على الإطلاق، ولكن يمكن القول أن الحراك الشعبي في بعض الدول الأوروبية ممكن أن يشكل ضغوطًا لصالح الشعب الفلسطيني.

يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

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