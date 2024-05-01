الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية مهنئة الرئيس السيسى بعيد العمال: فرصة لتذكر مشروعات التعمير الضخمة

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى

هنأت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة  بمجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد العمال. قائلة: انه فرصة لتذكر المجهودات والمشروعات الضخمة التي تبذلها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في البناء والعمل والتعمير من أجل الجمهورية الجديدة.

وأعربت التمامى، عن تمنياتها للرئيس السيسي بالصحة ودوام التوفيق، وعلى عمال مصر المخلصين، بكل الخير هؤلاء الذين يواصلون العمل ليل نهار، حبًا في الوطن وإيمانًا منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج..

وأشارت، إلى الجهود المخلصة التي تقوم بها الدولة لتحسين معيشة العمال وزيادة الأجور، بجانب الجهود التى  يتم بذلها في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس السيسي، من أجل العمل نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة، ومستقبل مشرق.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن مصر تقدس العمل نحو الجمهورية الجديدة، وهو ما يظهر في آلاف المشاريع الضخمة والقومية التي تنفذها تحت قيادتها ممثلة في الرئيس السيسي.

واختتمت النائبة ولاء التمامى بالقول، بأن عيد العمال يمثل مناسبة خاصة جدًا للشعب المصري ولكل العمال والموظفين في مختلف أماكنهم الذين يبذلون كل جهودهم من أجل رخاء الوطن ورفعته.

النائبة ولاء التمامي مجلس النواب المشروعات الضخمة الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة

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