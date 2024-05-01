تنظيمات جديدة للحج تعلنها السعودية وتحذيرات للمخالفين.. "حنفي" يوضح (فيديو)

أعلن عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن مجموعة من القواعد الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتنظيم أداء فريضة الحج لهذا العام، موضحًا أن هناك معايير محددة يجب اتباعها للمشاركة في المناسك الدينية.

وشدد حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، على أن السلطات السعودية قد استبعدت إمكانية أداء الحج لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها المختلفة، مثل الزيارات العائلية والشخصية والتجارية والعمل والسياحة، مؤكدًا على ضرورة حصول الراغبين في أداء الفريضة على تأشيرة حج خاصة.

وأكد، على تأكيدات هيئة كبار العلماء بالمملكة بأن أداء الحج لا يمكن أن يتم إلا بتصريح رسمي، مشيرًا إلى المشاكل التي واجهتها المملكة في العام الماضي بسبب ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الذين أدوا المناسك بدون تصريح.

وأضاف "حنفي" أنه بالرغم من إمكانية دخول حاملي التأشيرات بأنواعها المختلفة إلى مدن المملكة، إلا أنه سيتم منع مرور الزيارات عبر أربعة مطارات رئيسية خلال الفترة من 18 مايو 2024 حتى نهاية موسم الحج في 16 يونيو 2024، موضحًا أن المطارات المعنية هي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، ومطار ينبع.

وحذر "حنفي" من أن أي مخالف للتعليمات الصادرة من المملكة وهيئة كبار العلماء سيتم منعه من دخول المملكة خلال موسم الحج مدى الحياة.