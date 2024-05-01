الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التموين": الفرص الاستثمارية الجديدة تستهدف استثمارات 40 مليار جنيه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ 405 أفدنة في 8 محافظات ومن المستهدف استثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، وإدارية ولوجستية، ترفيهية، تخزينية، اجتماعية.

وقال عشماوي إن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة هبة، السيد مساعد رئيس الجهاز للاستثمار تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية بحضور وكبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية جديدة  بمحافظات "البحيرة، الأقصر، الشرقية، بنى سويف، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد" على مساحة تقرب من 405 أفدنة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة، وقامت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط.

الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الفرص الاستثمارية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس هانى محمود النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التموين

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