دبلوماسى: التهديد الإسرائيلى باجتياح رفح ورقة ضغط على حركة حماس

قال الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تحاول الضغط على أطراف المعركة في فلسطين من أجل التوصل إلى مفاوضات مع إسرائيل تنتهي بعدها الحرب في غزة.

تطرف حكومة نتنياهو

وأكد "حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة نتنياهو المتطرفة تسعى إلى إشعال الوضع في فلسطين أكثر من ذلك.

الدبلوماسية المصرية



وأضاف أن الدبلوماسية المصرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، تُشير إلى قرب التوصل لاتفاق مع إسرائيل وإنهاء حرب غزة.

وتابع:" التهديد باجتياح رفح الفلسطينية ورقة للضغط على حركة حماس، وبالرغم من أن إسرائيل تخطط لهذا الاقتحام فإن إسرائيل تعلم أن العواقب ستكون وخيمة".

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34568 شهيدًا و77765 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

كما أكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 33 شهيدًا و57 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.