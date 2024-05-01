"اتحاد القبائل": تدشين مدينة السيسى بشمال سيناء كإحدى مدن الجيل الرابع

وجه النائب مصطفى بكرى، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل المصرية، التحية والشكر لأبناء سيناء على ما بذلوه من تضحية وفداء؛ للوقوف جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة فى استرداد سيناء المقدسة.

وأكد بكرى خلال مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية، وتنقله فضائية "إكسترا نيوز"، علي السعي الدءوب لإنهاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود 67.

وأشار إلى أن الاتحاد يبدي استعداده للتعاون مع كافة القوي الأخري في إطار يخدم كافة فئات المجتمع ويوظف طاقات أبنائه للتفوق في كافة المجالات.

وتابع: "الاتحاد قدم للمتفوقين في لعبة الجودو 19 لاعبًا تشجيعا لهم بمبلغ مالي يقدر بمليون و750 ألف جنيه، كما أنه قدم لـ17 ناديا من الألعاب الفردية ما قيمته مليون جنيه لكل ناد".

وأكمل: "توافق المشايخ والعواقل والرموز الوطنية والمجتمعية علي أن يكون الرئيس السيسي رئيسًا شرفيا للاتحاد".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل عن تدشين مدينة السيسي في شمال سيناء كإحدي مدن الجيل الرابع.