الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"اتحاد القبائل": تدشين مدينة السيسى بشمال سيناء كإحدى مدن الجيل الرابع

اتحاد القبائل العربية
اتحاد القبائل العربية

وجه النائب مصطفى بكرى، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل المصرية، التحية والشكر لأبناء سيناء على ما بذلوه من تضحية وفداء؛ للوقوف جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة فى استرداد سيناء المقدسة.

وأكد بكرى خلال مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية، وتنقله فضائية "إكسترا نيوز"، علي السعي الدءوب لإنهاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود 67.

وأشار إلى أن الاتحاد يبدي استعداده للتعاون مع كافة القوي الأخري في إطار يخدم كافة فئات المجتمع ويوظف طاقات أبنائه للتفوق في كافة المجالات.

وتابع: "الاتحاد قدم للمتفوقين في لعبة الجودو 19 لاعبًا تشجيعا لهم بمبلغ مالي يقدر بمليون و750 ألف جنيه، كما أنه قدم لـ17 ناديا من الألعاب الفردية ما قيمته مليون جنيه لكل ناد".

وأكمل: "توافق المشايخ والعواقل والرموز الوطنية والمجتمعية علي أن يكون الرئيس السيسي رئيسًا شرفيا للاتحاد".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل عن تدشين مدينة السيسي في شمال سيناء كإحدي مدن الجيل الرابع.

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين