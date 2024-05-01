الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القوات الجوية وشركة "داسو" الفرنسية تحتفلان بمرور 50 عامًا على التعاون المشترك

القوات الجوية المصرية
القوات الجوية المصرية

احتفلت القوات الجوية المصرية وشركة داسو الفرنسية الرائدة في مجال إنتاج الطائرات المقاتلة بمرور 50 عامًا على التعاون المشترك وانضمام أولى الطائرات المقاتلة من إنتاج الشركة إلى القوات الجوية المصرية.

احتفالات القوات الجوية 

وجرت بهذه المناسبة احتفالية مميزة ذات طابع تاريخي بالمتحف المصري الكبير عكست عمق العلاقات الثنائية والروابط الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا على الأصعدة كافة، بحضور الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية وإيريك ترابيه رئيس مجلس إدارة شركة داسو الفرنسية وعدد من ممثلي وزارتي الدفاع والخارجية المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الفعاليات تم عرض فيلم تسجيلي تضمن تاريخ انضمام أولى الطائرات من طراز (ميراج 5) عام 1974، والطائرات المقاتلة (ألفا جيت) عام 1982 مرورًا بالطائرات المقاتلة (ميراج 2000) عام 1986 ليتوج الماضي العريق بالحاضر المزدهر والمستقبل المشرق بانضمام أحدث الطائرات المقاتلة متعددة المهام (رافال) عام 2015.

قائد القوات الجوية 

وألقى قائد القوات الجوية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية قوية الأواصر التي شكلت على مدار العقود الماضية نموذجًا محوريًا للتعاون والتنسيق بين الجانبين والعمل المشترك للارتقاء بمستوى الشراكة إلى أرقى المستويات التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا غير مسبوق في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية الدور الذي تساهم به الطائرات المقاتلة الفرنسية في أداء مهام القوات الجوية بدقة وكفاءة منقطعة النظير لما تتميز به من إمكانيات متقدمة، وتطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في المرحلة المقبلة.

شراكة استراتيجية مع فرنسا

كما ألقى رئيس مجلس إدارة شركة داسو الفرنسية كلمة أكد فيها عمق العلاقات الممتدة بين القوات الجوية المصرية وشركة "داسو" والتي تتمثل في شراكة استراتيجية فريدة تكتب فصول نجاح وتفوق مستمر ودائم يعكس عمق علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة.

واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع بين الجانبين، وحضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الفرنسي وملحق الدفاع الفرنسي بالقاهرة وعدد من قدامى المعلمين والمدربين والأطقم الفنية القائمة على العمل بالطرازات المختلفة من الطائرات الفرنسية.

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